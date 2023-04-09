В Азербайджане выявлено еще 59 случаев заражения коронавирусом, вылечились 52 человека

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане зарегистрировано 59 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 52 человека вылечились.

Как сообщили Trend в Оперативном штабе при Кабинете министров, на сегодня в стране выявлено 830 360 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 819 660 человек вылечились, число активных больных составляет 503. Всего скончались 10 197 человек.

За последние сутки проведено 920 тестов, всего на сегодня - 7 568 447 тестов на выявление новых случаев заражения коронавирусом.