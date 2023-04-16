Гимнастка из Польши заняла первое место среди юниорок на Международном турнире AGF Trophy в Баку в упражнении с булавами

БАКУ /Trend/ - Спортсменка Лилиана Левинска, представляющая Польшу, заняла первое место на Международном турнире по художественной гимнастике AGF Trophy в Баку в упражнении с булавами среди юниорок, сообщает в воскресенье Trend. Результат грации составил 30.350 балла.

На второй позиции Вера Туголукова из Кипра (29.550 балла), третье место заняла Дара Малинова, представляющая Болгарию (29.500 балла).

Азербайджанская гимнастка Назрин Абдуллаева с результатом 25.900 балла заняла восьмую позицию.

Отметим, что соревнования 3-го Международного турнира по художественной гимнастике AGF Trophy проходят 14-16 апреля в Национальной арене гимнастики в Баку. В них принимают участие 119 гимнасток из 14 стран мира.