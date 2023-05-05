Незаконно построенные на территории Центрального ботанического сада в Баку рестораны и авторемонтные мастерские снесены (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Незаконно построенные на территории Центрального ботанического сада в Баку рестораны "Шеки", "Габала" и авторемонтные мастерские снесены и на этой территории будут проведены работы по озеленению.

Корреспондент Trend ознакомился с работой, проводимой в Центральном ботаническом саду.

Отметим, что также на территории ботанического сада будет создано озеро, предусмотрено строительство амфитеатра. Кроме того, здесь будет создана детская игровая площадка..

В рамках проводимых работ в Центральном ботаническом саду снесено около 10 одно- и двухэтажных строений, находившихся в аварийном состоянии, здесь также будут проведены работы по озеленению.

Начальник отдела исполнительной власти города Баку Эльмин Иманов сообщил, что строительство каких-либо объектов общественного питания на территории Центрального ботанического сада не предусмотрено.

По его словам, в рамках масштабной реконструкции на основе утвержденного проекта увеличивается количество деревьев. Он отметил, что здесь будет создана большая оранжерея с тропическими и субтропическими растениями:

Как сказала директор Института ботаники при министерстве науки и образования Саяра Ибадуллаева, слухи касательно сноса Ботанического института не отражают действительность. Также она сообщила, что глава исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов встретился с работниками института и поинтересовался проблемами этого учреждения.

Заведующий лабораторией биохимии растений Центрального ботанического сада, доктор биологических наук Гасан Бабаев рассказал о больных деревьях в саду, отметив, что в основном это хвойные деревья, и в частности эльдарская сосна и кипарис.

"Заболевание и увядание деревьев произошло не недавно, а много лет назад. Борьба с заболеваниями началась с конца 2021 года. Были даны заключения по 94 высохшим деревьям, из которых 65 были спилены. Болезни деревьев встречаются также в Грузии, Турции, России, Испании, США, Германии, Греции и других странах. Ученые и эксперты изучают эти болезни. Для мониторинга мы пригласили специалистов из Турции, России и Израиля. Мы регулярно осматриваем деревья. По деревьям, которым сделаны прививки, есть определенное развитие, засыхание и другие негативные процессы прекращаются. А те деревья, которые невозможно вылечить, утилизируются. Только в Баку в прошлом году было срублено и утилизировано 3 тысячи деревьев", - сказал он.