В Баку проходят подиумные тренировки участниц 39-го чемпионата Европы по художественной гимнастике (ФОТОРЕПОРТАЖ)

БАКУ /Trend/ - В Национальной арене гимнастики в Баку проходят подиумные тренировки участниц 39-го чемпионата Европы по художественной гимнастике, сообщает во вторник Trend.

Соревнования пройдут 17-21 мая под девизом "Shine like a star" (Ulduz kimi parla/Сияй, как звезда). В целом в континентальном чемпионате с участием звезд художественной гимнастики из 38 стран выступят 315 граций (191 сеньорка, 124 юниорки).

В ходе соревнований, которые пройдут в течение пяти дней, грации выступят в индивидуальной программе (сеньорки) и в программе групповых упражнений (юниорки и сеньорки).

В индивидуальной программе гимнастки представят упражнения с мячом, обручем, булавами и лентой. Команды групповых упражнений среди сеньорок продемонстрируют композиции с пятью обручами, а также с тремя лентами и двумя мячами, команды среди юниорок будут соревноваться в программах с пятью скакалками и пятью мячами.

На соревнованиях Азербайджан в индивидуальной программе представят сеньорки Зохра Агамирова и Илона Зейналова, а также сеньорская команда в групповых упражнениях, в состав которой вошли Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Зейнаб Гумметова, Елизавета Лузан и Дарья Сорокина и юниорская команда в групповых упражнениях в составе Говхар Ибрагимовой, Сакинаханым Исмаилзаде, Мадины Аслановой, Илахи Бахадыровой, Аян Садыговой, Захры Джафаровой.

Trend представляет вниманию читателей фоторепортаж с тренировок.

Фото - Заур Мустафаев