"Бакинский швейный дом" о стоимости школьной формы

БАКУ /Trend/ - В 2022-2023 учебном году была подготовлена школьная форма только для учащихся младших классов (I-VI), в связи с сжатыми сроками не была подготовлена школьная форма для старших классов. В новом учебному году учащиеся старших классов тоже смогут пользоваться новой школьной формой.

Об этом сказал в среду Trend начальник отдела продаж ОАО "Бакинский швейный дом" Этибар Азимов.

"Рубашки новой школьной формы с длинными и короткими рукавами всех размеров будут стоить 15 манатов, а брюки и юбки - 25 манатов. Ткани для пошива формы поступают из Турции и Беларуси",- сказал Азимов.

Напомним, что в прошлом году рубашки с длинными и короткими рукавами новой школьной формы всех размеров стоили 14 манатов, а брюки и юбки - 25 манатов.