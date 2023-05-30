В Азербайджане к производству средств разминирования и бронетехники будут применяться налоговые льготы

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане к производству средств разминирования и бронезащитной одежды будут применяться налоговые и таможенные льготы.

Как сообщает во вторник Trend, данный вопрос нашел отражение в изменении в Налоговый кодекс, которое было вынесено на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент).

В рамках очистки освобожденных от оккупации территорий, а также иных территорий страны, подвергшихся воздействию войны, от мин и неразорвавшихся боеприпасов, взрывоопасных устройств и иных взрывоопасных остатков, ввоз всех видов техники, оборудования, технических средств и приспособлений, их запасных частей, индивидуальной бронезащитной одежды, инструментов, оборудования, комплектующих деталей и сырья, технологий их создания и (или) производства, а также собак-миноискателей освобождается от уплаты налога с 1 марта 2023 года на срок 5 лет.

После обсуждения изменение было вынесено на голосование и принято в первом чтении.