Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Завтра в Баку будет до 28 градусов тепла

Общество Материалы 31 мая 2023 13:51 (UTC +04:00)
Завтра в Баку будет до 28 градусов тепла

Читайте Trend в

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, вечером местами возможны кратковременные осадки, умеренный северо-западный ветер.

Как сообщили Trend в среду в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 16-21°, днем - 23-28° тепла.

Атмосферное давление повысится с 757 до 761 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит ночью 70-80%, днем - 50-60%.

В районах Азербайджана ожидаются осадки, местами интенсивные, возможны грозы, град. Ночью и утром в горах местами туман, усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 15-20° тепла, днем - 27-32° тепла, в горах ночью 6-11° тепла, днем - 13-18° тепла.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости