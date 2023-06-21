В семьях, которые ужинают вместе, дети показывают лучшую успеваемость по чтению и математике - Эмин Амруллаев

БАКУ /Trend/ - В семьях, которые ужинают вместе, дети показывают лучшую успеваемость по чтению и математике, чем в тех, которые ужинают по отдельности.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев во время панельного выступления на Саммите человеческих ресурсов 2023.

"Количество книг дома и желание родителей их читать, а также поведение самих родителей оказывают большое влияние на уровень учебы их детей. Невозможно механически взять и передать знания из одной головы в другую. Это очень серьезный процесс психологического развития. Образование имеет цель создать совершенного человека. В разных социумах совершенного человека понимают по-разному: в одних - это тот, кто больше ориентирован на ценности, в других - на рынок труда. Кто из них более совершенен определяет само общество", - подчеркнул Амруллаев.