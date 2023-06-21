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Азербайджанская гимнастка завоевала "бронзу" на Всемирных летних играх Специальной Олимпиады (ФОТО)

Общество Материалы 21 июня 2023 12:17 (UTC +04:00)
Азербайджанская гимнастка завоевала "бронзу" на Всемирных летних играх Специальной Олимпиады (ФОТО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend/ - Азербайджанская спортсменка Мехрибан Тагиева завоевала бронзовую медаль на соревнованиях по художественной гимнастике на Всемирных летних играх Специальной Олимпиады в Берлине (Германия), сообщили Trend в пресс-службе Федерации гимнастики Азербайджана.

Мехрибан Тагиева впервые в истории азербайджанской гимнастики представляет нашу страну на этих соревнованиях.

В ходе соревнований Тагиева завоевала бронзовую медаль в многоборье (в дивизионе, в котором она выступает).

Гимнастка также прошла в финал по отдельным предметам (мяч, обруч, булавы, лента).

Азербайджанская гимнастка завоевала "бронзу" на Всемирных летних играх Специальной Олимпиады (ФОТО)
Азербайджанская гимнастка завоевала "бронзу" на Всемирных летних играх Специальной Олимпиады (ФОТО)
Азербайджанская гимнастка завоевала "бронзу" на Всемирных летних играх Специальной Олимпиады (ФОТО)
Азербайджанская гимнастка завоевала "бронзу" на Всемирных летних играх Специальной Олимпиады (ФОТО)
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