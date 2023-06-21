Азербайджанская гимнастка завоевала "бронзу" на Всемирных летних играх Специальной Олимпиады (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская спортсменка Мехрибан Тагиева завоевала бронзовую медаль на соревнованиях по художественной гимнастике на Всемирных летних играх Специальной Олимпиады в Берлине (Германия), сообщили Trend в пресс-службе Федерации гимнастики Азербайджана.

Мехрибан Тагиева впервые в истории азербайджанской гимнастики представляет нашу страну на этих соревнованиях.

В ходе соревнований Тагиева завоевала бронзовую медаль в многоборье (в дивизионе, в котором она выступает).

Гимнастка также прошла в финал по отдельным предметам (мяч, обруч, булавы, лента).