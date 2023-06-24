Сборная Азербайджана сохранила позицию в медальном зачёте на III Европейских играх

БАКУ /Trend/ - После четвертого дня III Европейских игр, прошедших в Польше, 57 комплектов медалей нашли своих обладателей.

Как передает Trend, в медальном зачете сборная Азербайджана по-прежнему делит десятое место.

В активе сборной 5 медалей, из которых две золотые, одна серебряная и две бронзовые.

Испания занимает первое место. Испанские спортсмены завоевали 9 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовые медали. Италия (8 золотых, 8 серебряных, 9 бронзовых) и Польша (6 золотых, 2 серебряных, 4 бронзовых) расположились в первой тройке.

Около 7000 спортсменов из 48 стран соревнуются в III Европейских играх, которые продлятся до 2 июля. Спортсмены определят обладателя 253 комплектов медалей в 29 номинациях. Азербайджан на III Европейских играх представляют 86 спортсменов в 13 видах спорта.