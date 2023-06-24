На освобожденных территориях Азербайджана строятся 39 автомобильных тоннелей (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - На освобожденных территориях Азербайджана строятся 39 автомобильных тоннелей.
Как сообщили Trend в субботу в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана, в проектах дорожной инфраструктуры, реализуемых на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов и играющих важную роль в социально-экономическом развитии освобожденных от оккупации районов и сел, осуществляется строительство 39 автомобильных тоннелей общей протяженностью около 66 км.
В настоящее время проводится строительство:
- 7 автомобильных тоннелей общей протяженностью 12 690,6 метра на автомобильной дороге Ахмедбейли-Физули-Шуша;
- 7 автомобильных тоннелей общей протяженностью 2 358 метров на автомобильной дороге Худаферин-Губадлы-Лачин;
- 3 автомобильных тоннеля общей протяженностью 12 032,79 метра на автомобильной дороге Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд;
- 5 автомобильных тоннелей общей протяженностью 25 926,97 метров на автомобильной дороге Тоганалы-Кяльбаджар-Истису;
- 17 автомобильных тоннелей общей протяженностью 12 964,61 метра на автомобильной дороге Кяльбаджар-Лачин.