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На освобожденных территориях Азербайджана строятся 39 автомобильных тоннелей (ВИДЕО)

Общество Материалы 24 июня 2023 12:22 (UTC +04:00)
На освобожденных территориях Азербайджана строятся 39 автомобильных тоннелей (ВИДЕО)

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БАКУ /Trend/ - На освобожденных территориях Азербайджана строятся 39 автомобильных тоннелей.

Как сообщили Trend в субботу в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана, в проектах дорожной инфраструктуры, реализуемых на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов и играющих важную роль в социально-экономическом развитии освобожденных от оккупации районов и сел, осуществляется строительство 39 автомобильных тоннелей общей протяженностью около 66 км.

В настоящее время проводится строительство:

  • 7 автомобильных тоннелей общей протяженностью 12 690,6 метра на автомобильной дороге Ахмедбейли-Физули-Шуша;
  • 7 автомобильных тоннелей общей протяженностью 2 358 метров на автомобильной дороге Худаферин-Губадлы-Лачин;
  • 3 автомобильных тоннеля общей протяженностью 12 032,79 метра на автомобильной дороге Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд;
  • 5 автомобильных тоннелей общей протяженностью 25 926,97 метров на автомобильной дороге Тоганалы-Кяльбаджар-Истису;
  • 17 автомобильных тоннелей общей протяженностью 12 964,61 метра на автомобильной дороге Кяльбаджар-Лачин.

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