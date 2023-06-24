На освобожденных территориях Азербайджана строятся 39 автомобильных тоннелей (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - На освобожденных территориях Азербайджана строятся 39 автомобильных тоннелей.

Как сообщили Trend в субботу в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана, в проектах дорожной инфраструктуры, реализуемых на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов и играющих важную роль в социально-экономическом развитии освобожденных от оккупации районов и сел, осуществляется строительство 39 автомобильных тоннелей общей протяженностью около 66 км.

В настоящее время проводится строительство: