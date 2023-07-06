Покоривший мир балет "Легенда о любви" снова на бакинской сцене!

БАКУ /Trend/ - При организации Фонда Гейдара Алиева один из шедевров мировой классической музыки - балет выдающегося композитора, народного артиста Арифа Меликова “Легенда о любви” спустя более полувека вновь торжественно ставится на родине автора.

Как сообщает в четверг Trend, балет “Легенда о любви” 18 и 19 сентября будет представлен на сцене Дворца Гейдара Алиева. Показ этого балета создаст особую атмосферу праздника в Национальный день музыки, объединив великолепную музыку, сценическую постановку и аранжировку.

Спектакль будет показан в постановке известного балетмейстера Юрия Григоровича, сценическом оформлении известного художника Симона Вирсаладзе, в нем выступят балетная труппа Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, танцоры Азербайджанского государственного ансамбля танца, студенты Бакинской хореографической академии. Произведение будет исполнено Азербайджанским государственным симфоническим оркестром имени Узеира Гаджибейли под управлением народного артиста Ялчина Адыгезалова.

Для исторической презентации Фондом Гейдара Алиева по оригинальным эскизам Симона Вирсаладзе были подготовлены 250 костюмов, а также декорации и реквизит.

В основе либретто балета Арифа Меликова "Легенда о любви" лежит пьеса выдающегося турецкого поэта Назима Хикмета ”Фархад и Ширин". Ариф Меликов работал над этим произведением, состоящим из 3-х действий и 7 картин, с 1958 года и за два года завершил его.

Премьера балета "Легенда о любви" состоялась 23 марта 1961 года в Ленинградском театре оперы и балета (ныне Санкт-Петербургский государственный академический Мариинский театр). Балетмейстером-постановщиком спектакля был Юрий Григорович, художником - Симон Вирсаладзе, а дирижером - маэстро Ниязи. В июле 1962 года состоялась премьера произведения на сцене Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета.

Балет "Легенда о любви" и по сей день покоряет мировые сцены. Произведение неоднократно ставилось в постановках выдающихся балетмейстеров в более чем 60 театрах разных стран. Постановка была с восторгом встречена в США, Германии, Австрии, Болгарии, Великобритании, Бразилии, Чехии, Эстонии, Финляндии, Франции, Италии, Казахстане, Египте, Узбекистане, Польше, Румынии, Словакии, Турции, Украине, Японии и других странах.

Не случайно, что шедевр Арифа Меликова “Легенда о любви” представлен в “Год Гейдара Алиева”. В 2023 году отмечается 100-летие гениальной личности, великого лидера Гейдара Алиева и 90-летие выдающегося композитора Арифа Меликова. Общенациональный лидер Гейдар Алиев высоко ценил талант и человеческие качества Арифа Меликова. В свою очередь Ариф Меликов отразил в своем творчестве любовь и уважение к общенациональному лидеру, которому посвящена 8-я симфония композитора под названием “Вечность”.

Билеты на показ ”Легенды любви" 18-19 сентября скоро появятся в кассах города и на сайте iTicket.az.