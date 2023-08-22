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В Азербайджане названо число лиц, получающих пенсию по возрасту

Общество Материалы 22 августа 2023 15:40 (UTC +04:00)
В Азербайджане названо число лиц, получающих пенсию по возрасту

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - В июле 2023 года число лиц, получивших пенсию по возрасту, превысило 703 тысячи человек.

Об этом сообщили во вторник Trend в Государственном фонде социальной защиты Азербайджана.

Было отмечено, что 42,7 процента из них составили мужчины, 57,3 процента - женщины.

Отметим, что за январь-июль 2023 года Государственным фондом социальной защиты населению было в целом выплачено 578 миллионов манатов по социальным пособиям (на 24 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года) и 374 миллиона манатов по президентским пенсиям (на 21 процент больше, чем за аналогичный период прошлого года).

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