Азербайджанский спортсмен завоевал "бронзу" на международном университетском фестивале (ФОТО)

ЕКАТЕРИНБУРГ /Trend/ - Азербайджанский спортсмен по греко-римской борьбе завоевал бронзовую медаль на международном университетском спортивном фестивале в Екатеринбурге.

Как сообщает во вторник Trend, Зия Бабашев (63 кг), представляющий Азербайджан, завоевал бронзовую медаль, победив со счетом 3:0 соперника из России.

Отметим, что международный университетский спортивный фестиваль, который проходит с 19 по 31 августа, посвящен 300-летию города Екатеринбург. Студенты различных университетов из 36 стран соревнуются в нем в 14 видах спорта.

Азербайджан на фестивале представляют 69 спортсменов из 10 учебных заведений - 54 мужчины и 15 женщин. Наши представители соревнуются в 8 видах спорта - бадминтон, настольный теннис, бокс, борьба, тхэквондо, футзал, плавание, самбо.