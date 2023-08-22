Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Азербайджанский спортсмен завоевал "бронзу" на международном университетском фестивале (ФОТО)

Общество Материалы 22 августа 2023 18:23 (UTC +04:00)
Азербайджанский спортсмен завоевал "бронзу" на международном университетском фестивале (ФОТО)

Читайте Trend в

Заур Мустафаев
Заур Мустафаев
Все материалы

ЕКАТЕРИНБУРГ /Trend/ - Азербайджанский спортсмен по греко-римской борьбе завоевал бронзовую медаль на международном университетском спортивном фестивале в Екатеринбурге.

Как сообщает во вторник Trend, Зия Бабашев (63 кг), представляющий Азербайджан, завоевал бронзовую медаль, победив со счетом 3:0 соперника из России.

Отметим, что международный университетский спортивный фестиваль, который проходит с 19 по 31 августа, посвящен 300-летию города Екатеринбург. Студенты различных университетов из 36 стран соревнуются в нем в 14 видах спорта.

Азербайджан на фестивале представляют 69 спортсменов из 10 учебных заведений - 54 мужчины и 15 женщин. Наши представители соревнуются в 8 видах спорта - бадминтон, настольный теннис, бокс, борьба, тхэквондо, футзал, плавание, самбо.

Азербайджанский спортсмен завоевал "бронзу" на международном университетском фестивале (ФОТО)
Азербайджанский спортсмен завоевал "бронзу" на международном университетском фестивале (ФОТО)
Азербайджанский спортсмен завоевал "бронзу" на международном университетском фестивале (ФОТО)
Азербайджанский спортсмен завоевал "бронзу" на международном университетском фестивале (ФОТО)
Азербайджанский спортсмен завоевал "бронзу" на международном университетском фестивале (ФОТО)
Азербайджанский спортсмен завоевал "бронзу" на международном университетском фестивале (ФОТО)
Азербайджанский спортсмен завоевал "бронзу" на международном университетском фестивале (ФОТО)
Азербайджанский спортсмен завоевал "бронзу" на международном университетском фестивале (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости