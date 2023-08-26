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Селевые потоки вывели из строя участок дороги в Самухском районе (ФОТО)

Общество Материалы 26 августа 2023 18:04 (UTC +04:00)
Селевые потоки вывели из строя участок дороги в Самухском районе (ФОТО)

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Селевые потоки, вызванные проливными дождями в Самухском районе, вывели из строя участок автодороги Еникенд-Пойлу (41-42 км).

Как сообщает в субботу Trend, данную информацию распространило Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Было отмечено, что незамедлительно были приняты меры по устранению возникших проблем, на территорию привлечены сотрудники и специальная техника Агентства.

"В результате неотложных мер обеспечивается безопасное и бесперебойное движение на указанном участке дороги, ведутся работы по устранению ущерба, причиненного стихией", - говорится в сообщении.

Селевые потоки вывели из строя участок дороги в Самухском районе (ФОТО)
Селевые потоки вывели из строя участок дороги в Самухском районе (ФОТО)
Селевые потоки вывели из строя участок дороги в Самухском районе (ФОТО)
Селевые потоки вывели из строя участок дороги в Самухском районе (ФОТО)
Селевые потоки вывели из строя участок дороги в Самухском районе (ФОТО)
Селевые потоки вывели из строя участок дороги в Самухском районе (ФОТО)
Селевые потоки вывели из строя участок дороги в Самухском районе (ФОТО)
Селевые потоки вывели из строя участок дороги в Самухском районе (ФОТО)
Селевые потоки вывели из строя участок дороги в Самухском районе (ФОТО)
Селевые потоки вывели из строя участок дороги в Самухском районе (ФОТО)
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