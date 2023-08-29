Проводятся ремонтные работы на участке автодороги Баку-Губа - государственная граница с Россией

БАКУ /Trend/ - Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана проводит работы по ремонту и замене железных балок, поврежденных в результате дорожно-транспортных происшествий на 10-16-километровом участке автодороги Баку-Губа - государственная граница с Россией, сообщает во вторник Trend со ссылкой на агентство.

Сообщается, что указанные работы будут проводиться сегодня с 10:00 до 16:00.

Агентство рекомендует водителям соблюдать требования временных дорожных знаков и правил дорожного движения при перемещении по данной дороге.