С затопленных из-за ливней территорий в Астаре и Лянкяране эвакуированы 27 человек (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В настоящее время в поселке Эркиван и селе Машхан Астаринского района, в селе Сутамурдов Лянкяранского района продолжается отвод воды с затопленных территорий и осуществление других мер безопасности. 27 граждан, оказавшихся в беспомощном состоянии, были эвакуированы.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом журналистам сказал начальник управления гражданской обороны Южного регионального центра МЧС полковник Араз Гусейнов.

"В результате начавшихся вчера вечером ливней в некоторых населенных пунктах Астаринского и Лянкяранского районов были затоплены частные дома, дворы и другие территории. В связи с этим силы Южного регионального центра МЧС, войска гражданской обороны, силы Службы спасения особого риска, Государственной службы противопожарной охраны, Государственной службы надзора за маломерными судами и по спасению на водах были немедленно привлечены в эти районы для принятия неотложных мер", - сказал он.

По словам Гусейнова, силы МЧС осуществляют откачку воды на затопленных участках и эвакуацию граждан оказавшихся в беспомощном положении в частных домах.

Отметим, что селевые воды, вызванные ливнями, повредили два автомобильных моста на территории Астаринского района. Один из мостов длиной 8 метров расположен на 1-м километре автодороги Пенсар-Торади, а 24-метровый мост - на 1-м километре автомобильной дороги Сияки-Шеметюк.