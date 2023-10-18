В Азербайджане определяются вопросы регистрации воздушных судов

БАКУ /Trend/ – Воздушные суда, принадлежащие Азербайджанской Республике, подлежат государственной регистрации, а принадлежащие иностранному государству - государственному учету.

Как сообщает в среду Trend, этот вопрос нашел отражение в законопроекте "Об авиации", который обсуждался сегодня на заседании комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса.

Согласно законопроекту, орган (учреждение), определяемый соответствующим органом исполнительной власти, выдает свидетельство о регистрации гражданских воздушных судов и вносит их в государственный реестр гражданских воздушных судов.

Порядок проведения государственной регистрации и учета воздушных судов, в том числе включения и исключения из государственного реестра гражданских воздушных судов, определяется органом (учреждением), определяемым соответствующим органом исполнительной власти.