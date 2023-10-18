В Баку завершился суд над "12-м имамом"

БАКУ/Trend/ – Завершился уголовный процесс над Агилем Бабаевым, называвшим себя "12-м имамом" и обвиняемым в мошенничестве на сумму 2,5 миллиона манатов.

Как сообщает в среду Trend, приговор был оглашен на последнем заседании Бакинского суда по тяжким преступлениям.

Согласно приговору, А.Бабаев приговорен к 12 годам лишения свободы.

Напомним, что Агиль Бабаев, являвшийся совладельцем сети ресторанов "Şaurma N1", был арестован Главным управлением по борьбе с организованной преступностью МВД Азербайджана. Ему было предъявлено обвинение по статье 178.4 УК Азербайджанской Республики (мошенничество, совершенное с причинением особо крупного ущерба).