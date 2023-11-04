В Азербайджане планируется повышение пенсий

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в следующем году планируется повышение пенсий на 11 процентов.

Как сообщает в субботу Trend, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса (парламент) по труду и социальной политике Муса Гулиев на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по труду и социальной политике и экономической политике, промышленности и предпринимательству во время обсуждения проекта "Конверт государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2024 год".

По его словам, в текущем и следующем годах соотношение среднемесячной пенсии к среднемесячной заработной плате будет соответствовать требованиям Европейской социальной хартии - 46,8 и 49,3 процента соответственно.

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