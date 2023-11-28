Определен спектр сведений о лекарствах, производимых в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Определен спектр информации, предоставляемой производителями лекарственных средств в Азербайджанской Республике.

Как сообщает во вторник Trend, решение по этому поводу принял Кабинет министров Азербайджана.

Согласно решению, объем информации, предоставляемой производителями лекарственных средств в Азербайджанской Республике, определен следующим образом:

1.1. название товарного знака лекарственного средства латиницей;

1.2. международное непатентованное название лекарственного средства на английском языке;

1.3. дозировка действующего вещества лекарственного средства;

1.4. фармацевтическая форма лекарственного средства;

1.5. коммерческая упаковка лекарственного средства;

1.6. объем упаковки лекарственного средства;

1.7. является ли лекарственное средство оригинальным или дженериком;

1.8. отпуск лекарственного средства по рецепту или без рецепта;

1.9. глобальный идентификационный номер лекарственного средства (при наличии);

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