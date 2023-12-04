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Ведется расследование трагической гибели азербайджанских военнослужащих в Сальяне

Общество Материалы 4 декабря 2023 11:51 (UTC +04:00)
Ведется расследование трагической гибели азербайджанских военнослужащих в Сальяне

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Третьего декабря двое военнослужащих ВС Азербайджана погибли в результате отравления угарным газом в съемной квартире в городе Сальян.

Как сообщает в понедельник Trend, информацию об этом распространила Генеральная прокуратура Азербайджана.

Отмечается, что прокуратура Сальянского района проводит расследование по факту смерти военнослужащих.

Напомним, что в Сальяне произошел несчастный случай, в результате которого погибли два человека. Сообщается, что они умерли от отравления угарным газом.

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