Ведется расследование трагической гибели азербайджанских военнослужащих в Сальяне

БАКУ /Trend/ - Третьего декабря двое военнослужащих ВС Азербайджана погибли в результате отравления угарным газом в съемной квартире в городе Сальян.

Как сообщает в понедельник Trend, информацию об этом распространила Генеральная прокуратура Азербайджана.

Отмечается, что прокуратура Сальянского района проводит расследование по факту смерти военнослужащих.

Напомним, что в Сальяне произошел несчастный случай, в результате которого погибли два человека. Сообщается, что они умерли от отравления угарным газом.

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