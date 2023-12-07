В Азербайджане в ноябре задержано 910 нелегальных мигрантов

БАКУ /Trend/ - Государственная миграционная служба Азербайджанской Республики продолжает меры по борьбе с незаконной миграцией.

Как сообщили в четверг Trend в ведомстве, в ноябре текущего года Государственной миграционной службой задержано 910 иностранцев во время проведения мероприятий по противодействию незаконной миграции.

Было установлено, что у данных лиц не было соответствующих документов, дающих им право на пребывание и проживание на территории страны. Помимо этого, они занимались деятельностью, не соответствующей заявленной цели их прибытия в страну, а также были вовлечены в незаконную трудовую деятельность или не проживали по адресу регистрации.

"В течение этого периода 211 иностранцев, нарушивших миграционное законодательство, были в административном порядке выдворены за пределы Азербайджанской Республики, ограничен их въезд в страну на установленный законом срок. Другим лицам была предоставлена возможность легализовать свое проживание или добровольно покинуть страну. В то же время было принято в общей сложности 1 842 административных решения по вопросам пребывания, проживания в стране, привлечения иностранцев к работе и другим важным вопросам.

Также за указанный период выявлен ряд существенных фактов, связанных с организацией незаконной миграции и другими преступными деяниями, которые были направлены в соответствующие правоохранительные органы для дачи правовой оценки.

Просьба к гражданам сообщать в колл-центр Государственной миграционной службы (012) 919 о случаях незаконной миграции. Колл-центр работает круглосуточно", - отмечается в сообщении.

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