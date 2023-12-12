Киберпреступники создали фальшивый портал, аналогичный веб-сайту налоговой службы Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Расследование, проведенное Службой электронной безопасности Азербайджанской Республики, выявило, что киберпреступники проводят мошенническую фишинговую кампанию по электронной почте против государственных органов и учреждений.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на информацию Службы электронной безопасности, данный процесс осуществляется путем создания киберпреступниками фальшивого портала, аналогичного веб-сайту Государственной налоговой службы. В результате мошенники отправляют поддельную ссылку на адреса электронной почты предприятий и государственных органов, обеспечивая загрузку вредоносного файла.

Служба электронной безопасности рекомендует быть осторожными с подобными случаями, не переходить по подозрительным ссылкам и получать официальную информацию только из надежных источников.

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