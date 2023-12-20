Армянский священник в своей проповеди призвал армян к войне с Азербайджаном (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви Баграт Галстанян в своей проповеди выступил с ненавистным призывом. Он назвал себя реваншистом, призывая армян к войне с Азербайджаном.

Как сообщает в среду Trend, в связи с этим на Азербайджанском государственном телевидении (AzTV) был показан сюжет.

"Да, я считаю себя реваншистом и буду жить так до последней секунды своей жизни", - подчеркнул Баграт Галстанян в своей речи, полной высокомерия.

Представляем вниманию читателей видеосюжет:

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