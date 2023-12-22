В Азербайджане определяется порядок расторжения договора об авиаперевозке с пассажиром

БАКУ /Trend/ - Пассажир может расторгнуть договор об авиаперевозке в любое время до ее начала.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в законопроекте "Об авиации", который обсуждался сегодня на заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Согласно закону, в случае отказа пассажира от авиаперевозки возврат уплаченной за нее суммы осуществляется в соответствии с порядком, определенным органом (учреждением), установленным соответствующим органом исполнительной власти.

После обсуждения проект был вынесен на голосование и одобрен в третьем чтении.

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