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Упразднено Агентство по развитию медиа Нахчыванской АР

Общество Материалы 26 декабря 2023 18:58 (UTC +04:00)
Упразднено Агентство по развитию медиа Нахчыванской АР

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Заместитель председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Анар Ибрагимов 26 декабря подписал распоряжение об упразднении юридического лица публичного права "Агентство развития медиа Нахчыванской Автономной Республики".

Как сообщает Trend, согласно распоряжению, министерство экономики Нахчыванской Автономной Республики должно решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.

Кабинет министров Нахчыванской Автономной Республики в двухмесячный срок должен представить в Верховный Меджлис Нахчывана предложения по приведению актов председателя Верховного Меджлиса в соответствие с настоящим распоряжением и решить другие вопросы, вытекающие из этого распоряжения.

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