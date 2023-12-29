На освобожденных территориях Азербайджана планируется строительство более ста новых школ - Эмин Амруллаев

БАКУ /Trend/ - К 2026 году на освобожденных от армянской оккупации территориях Азербайджана планируется строительство более ста новых школ.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом в интервью AZTV заявил министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев.

Министр отметил, что в период армянской оккупации существовал статус школ вынужденных переселенцев.

"Это сам по себе необычный статус. Поскольку в Азербайджане не осталось вынужденных переселенцев, так пусть и не будет школ для вынужденных переселенцев. В рамках программы "Великое возвращение" школы и преподаватели возвращаются на родину. Мы верим, что эти школы станут местом предоставления качественных образовательных услуг.

Среди людей, возвращающихся на родину, есть учителя. В первую очередь, мы привлекаем этих людей для работы в школах по месту их проживания", - добавил министр.

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