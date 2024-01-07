БАКУ /Trend/ - Назначен новый прокурор Хызинского района.

В ответ на запрос Trend в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана сообщили, что соответствующим приказом Генерального прокурора Кямрана Алиева Хаяла Асланова назначена прокурором Хызинского района.

Было отмечено, что до этого назначения Хаяла Асланова работала прокурором в Управлении по надзору за исполнением законов в следствии, дознании и оперативно-розыскной деятельности органов юстиции, таможни и налогообложения Генеральной прокуратуры.

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