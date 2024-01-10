В Азербайджане проводятся занятия с подразделениями коммандос (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом подготовки на 2024 год, утвержденным министром обороны Азербайджана, в оперативных подразделениях (коммандос) проводятся занятия по тактико-специальной подготовке.

Как передает в среду Trend, об этом сообщили в минобороны Азербайджана.

"Согласно плану, коммандос, покинув пункт постоянной дислокации, на основании полученных разведданных выдвинулись в направлении зоны предполагаемого совершения провокации диверсионной группой условного противника.

Проникнув вглубь оперативного района, коммандос успешно выполнили задачи по обнаружению и обезвреживанию временных укрытий условного противника, эвакуации раненых и другие задачи.

Основной целью тактико-специальных занятий с подразделениями коммандос, проводимых в суровых климатических условиях, является дальнейшее совершенствование практических навыков военнослужащих, повышение боеспособности подразделений, а также применение маскировки в соответствии с рельефом местности и погодными условиями", - говорится в сообщении ведомства.

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