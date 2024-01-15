В Азербайджане обнаружено большое количество наркотиков, оформленных как "салат" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В транспортном средстве, перевозившем овощной груз из Исламской Республики Иран в Российскую Федерацию транзитом через Азербайджан, было обнаружено большое количество наркотических средств, спрятанных необычными способами.

Как сообщает в понедельник Trend, со ссылкой на Управление по печати и связям с общественностью Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана, грузовое транспортное средство было задержано на таможне Астары, и во время устного допроса водитель заявил, что в автомобиле отсутствуют какие-либо предметы, скрытые от таможенного контроля, не заявленные таможенному органу.

"При осмотре, проведенном на стационарной рентгеновской установке, на грузе были обнаружены подозрительные линии.

В это время в транспортном средстве была проведена таможенная проверка с применением служебной собаки к грузу "салат" (22 паллета).

В результате, в 30 упаковках на одном из поддонов было обнаружено большое количество наркотических средств (209 герметичных упаковок), которые были завернуты в фольгу и оформлены как салат, спрятанные от таможенного контроля.

Согласно заключению Центра судебных экспертиз министерства юстиции, в упаковках было обнаружено 69 кг 970 граммов наркотического средства - сушеной марихуаны и 20 кг 870 граммов наркотического средства - гашишной смолы.

По данному факту ведется расследование", - говорится в сообщении Управления по печати и связям с общественностью ГТК.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!