Увеличатся ли суммы пенсий лиц, вышедших на пенсию в Азербайджане в январе этого года?

БАКУ /Trend/ - Согласно закону "О трудовых пенсиях", все виды трудовых пенсий повышаются путем индексации на процент увеличения среднемесячной заработной платы в предыдущем году. Ожидается, что итоговый рост заработной платы в прошлом году будет на уровне 11 процентов.

Об этом в своем аккаунте в социальной сети написал член комитета Милли Меджлиса Азербайджана по экономической политике, промышленности и предпринимательству Вугар Байрамов, сообщает Trend.

Он отметил, что некоторые граждане вышли на пенсию в январе и уже получают пенсию. "Согласно законодательству, в связи с тем, что индексация соотнесена с показателем среднемесячной заработной платы в предыдущем году, пенсии всех граждан, получивших право на пенсию в прошлом году, включая 31 декабря 2023 года, будут повышены. Так, в соответствии с годовыми темпами роста среднемесячной номинальной заработной платы, страховая часть трудовых пенсий, назначенных до 1 января 2024 года, в отношении трудовых пенсионеров, которым были назначены надбавки к трудовой пенсии за выслугу лет, увеличивается на сумму, установленную вместе с этими надбавками. Это также означает, что суммы пенсий лиц, получивших право на пенсию в январе текущего года, будут проиндексированы и увеличены в начале следующего года. В целом пенсии наших граждан, вышедших на пенсию в течение этого года, будут проиндексированы в 2025 году. Индексация в этом году будет распространяться на тех, кто получил право на пенсию до 1 января текущего года", - сказал В.Байрамов.

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