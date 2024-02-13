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Азербайджанские борцы завоевали три медали на чемпионате Европы

Общество Материалы 13 февраля 2024 23:36 (UTC +04:00)
Азербайджанские борцы завоевали три медали на чемпионате Европы

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Трое азербайджанских борцов греко-римского стиля завоевали медали на чемпионате Европы, прошедшем в столице Румынии Бухаресте, передает Trend.

Мурад Мамедов, выступавший в весовой категории до 63 кг, завоевал золотую медаль, победив в финале украинца Александра Хруши со счетом 2:1.

Рашад Мамедов (55 килограммов) проиграл в решающем матче молдаванину Артему Делеанулу со счетом 3:5 и занял второе место.

Бека Канделаки (130 килограммов) завоевал бронзовую награду, обыграв по качеству технических действий норвежца Оскара Марвика.

Ислам Аббасов (87 килограммов) проиграл со счетом 1:2 олимпийскому чемпиону, чемпиону мира и Европы Жану Беленюку (Украина) в матче за третье место и завершил турнир без медали.

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