В Баку еще один автобус переходит на безналичную оплату проезда

БАКУ /Trend/ - С 17 февраля регулярный пригородный маршрут №142, работающий на маршруте от станции метро "20 Января" до поселка Масазыр Абшеронского района, перейдет на систему безналичной оплаты проезда.

Как сообщает в четверг Trend, информацию об этом распространило Азербайджанское агентство наземного транспорта.

"Агентством продолжается работа по ускорению перехода на платежную систему, обеспечивающую безналичную оплату проезда в субъектах, осуществляющих пассажирские перевозки", - говорится в сообщении Агентства.

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