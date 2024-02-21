Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Присоединение AzERA к Европейской ассоциации исследований в области образования важно для развития Азербайджана

Общество Материалы 21 февраля 2024 16:53 (UTC +04:00)
Присоединение AzERA к Европейской ассоциации исследований в области образования важно для развития Азербайджана

Читайте Trend в

Алёна Павленко
Алёна Павленко
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Присоединение Азербайджанской ассоциации исследований в области образования (AzERA) к Европейской ассоциации исследований в области образования (EERA) важно для развития страны.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказала проректор по учебной работе Университета ADA Вафа Каздал на мероприятии по случаю создания Азербайджанской ассоциации исследований в области образования (AzERA) и ее присоединения к Европейской ассоциации исследований в области образования (EERA), организованном в Университете ADA.

"Это принесет много плодотворных результатов для экономики Азербайджана, а также научных исследований, проводимых в стране, и образования молодёжи", - сказала она.

Отметим, что 21 февраля в Университете ADA состоялось мероприятие, связанное с основанием Азербайджанской ассоциации исследований в области образования (AzERA) и объявлением о ее членстве в Европейской ассоциации исследований в области образования (EERA).

В мероприятии приняли участие известные ученые, в том числе президент EERA профессор Марит Ховейд, вице-президент Лучиан Ион Чолан, старший преподаватель Университета ADA Ульвия Микаилова, проректор по академической работе университета ADA Эркин Нурмамедов, проректор по учебной работе Университета ADA Вафа Каздал.

Лента

Лента новостей

Читать все новости