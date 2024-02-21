Присоединение AzERA к Европейской ассоциации исследований в области образования важно для развития Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Присоединение Азербайджанской ассоциации исследований в области образования (AzERA) к Европейской ассоциации исследований в области образования (EERA) важно для развития страны.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказала проректор по учебной работе Университета ADA Вафа Каздал на мероприятии по случаю создания Азербайджанской ассоциации исследований в области образования (AzERA) и ее присоединения к Европейской ассоциации исследований в области образования (EERA), организованном в Университете ADA.

"Это принесет много плодотворных результатов для экономики Азербайджана, а также научных исследований, проводимых в стране, и образования молодёжи", - сказала она.

Отметим, что 21 февраля в Университете ADA состоялось мероприятие, связанное с основанием Азербайджанской ассоциации исследований в области образования (AzERA) и объявлением о ее членстве в Европейской ассоциации исследований в области образования (EERA).

В мероприятии приняли участие известные ученые, в том числе президент EERA профессор Марит Ховейд, вице-президент Лучиан Ион Чолан, старший преподаватель Университета ADA Ульвия Микаилова, проректор по академической работе университета ADA Эркин Нурмамедов, проректор по учебной работе Университета ADA Вафа Каздал.