Большая часть воды, поступающей в Азербайджан через реку Кура, загрязняется соседними странами

БАКУ /Trend/ - Большая часть вод, поступающих в Азербайджан через реку Кура загрязняется соседними странами

Как сообщает в среду Trend, об этом на общественных слушаниях в парламенте Азербайджана на тему "Водное хозяйство страны: проблемы и новые вызовы" заявил председатель комитета Милли Меджлиса по природным ресурсам, энергетике и экологии Садиг Гурбанов.

"62 процента общих водных ресурсов Южного Кавказа приходится на Грузию, 28 процентов - на Армению и 10 процентов - на Азербайджан. Среднегодовые запасы поверхностных вод составляют 32,3 миллиарда кубометров. Река Кура является основным источником питьевой воды для населения Азербайджана", - отметил председатель комитета.

Он также заявил, что большая часть вод, поступающих в Азербайджан через реку Кура, формируется на территории Грузии и Армении.

"К сожалению, эти воды также постоянно загрязняются соседними странами. Кстати, Армения и Грузия до сих пор не присоединились к Международной конвенции по охране окружающей среды. Азербайджан является участником 17 различных Международных конвенций в этой области, в том числе Конвенции по охране трансграничных вод. Небольшая часть наших запасов пресной воды также формируется за счет реки Араз, которая также загрязняется Ираном и Арменией. Река Самур, текущая с севера с территории Дагестана в России, тоже не соответствует нормам",- подчеркнул С.Гурбанов.

Председатель комитета отметил, что, согласно прогнозам, к 2040 году на территории Азербайджана водность рек, вероятно, снизится в среднем на 15-25 процентов.

"К 2070 году ожидается, что этот показатель составит 20-25 процентов. Еще одним фактором, вызывающим нехватку воды в нашей стране, является растущий спрос на воду. Так, если в сельском хозяйстве в 2010 году засеевался один миллион гектаров территории, то в 2020 году эта цифра достигла одного миллиона семисот тысяч гектаров. Другими словами, площадь земель, засеянных для орошения, в целом увеличилась более чем на 70 процентов. Еще один фактор связан с потерей воды",- добавил он.

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