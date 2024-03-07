Надеюсь, что "Карабах" прервет беспроигрышную серию "Байера" - Адиль Гусейнов

БАКУ /Trend/ - Поздравляю агдамский "Карабах" с победой над португальским клубом "Брага" и выходом в 1/8 финала Лиги Европы. Это историческая победа, одержанная после долгого ожидания.

Как сообщает в четверг Trend, об этом İdman.biz заявил ветеран азербайджанского футбола Адиль Гусейнов.

Бывший футболист, выступавший в 70-х годах прошлого века за "Нефтчи", нахчыванский "Араз" и другие клубы, прокомментировал успешное выступление чемпиона Азербайджана "Карабаха" в Лиге Европы УЕФА.

"Эта победа еще раз доказала, что на протяжении многих лет поддержка футбола со стороны Азербайджанского государства показывает свои практические результаты на примере клуба "Карабах". Спортивные достижения и победы даются нелегко, и победитель заслуживает похвалы. Никто не сомневается, что "Карабах" заслужил эту историческую победу. Несмотря на то, что на поле они были в меньшинстве, "Карабах" доказал всем, что важно быть целеустремленным, не падать духом и бороться до конца, чтобы победить. Эта долгожданная историческая победа - результат упорного труда всех членов клуба. Разумеется, успеху команды способствовало уверенное руководство командой главного тренера Гурбана Гурбанова", - сказал он.

Гусейнов также прокомментировал предстоящий поединок 1/8 финала с "Байером".

"Что касается "Байера", мы знаем, что в этой команде есть сильные и талантливые игроки. Они показывают хорошую коллективную игру и на данный момент команда является лидером чемпионата Германии. Перечисленные мною показатели немецкого клуба можно применить и к "Карабаху". Независимо от исхода предстоящей игры, общественность и болельщики страны гордятся "Карабахом" и надеются на продолжение их достижений. "Карабах" должен продолжать верить в себя, усердно работать и быть мотивированным, ведь самый большой успех клуба еще впереди. Надеюсь, что сегодня при поддержке местных болельщиков наша команда прервет беспроигрышную серию "Байера" и еще раз докажет, что побеждает всегда тот, кто борется", - добавил А.Гусейнов.

Отметим, что первый матч между "Карабахом" и "Байером" состоится сегодня в Баку на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в 21:45 по местному времени, а ответный - 14 марта в Германии.

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