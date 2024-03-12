В Азербайджане устанавливается новое правило в связи с продажей лекарств в аптеках

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане устанавливается новое правило в связи с продажей лекарственных средств в аптеках. Так, продавец аптечной организации обязан информировать потребителя об имеющихся в аптечной организации лекарственных средствах (действующее вещество), выписанных по рецепту, и их ценах.

Как сообщает во вторник Trend, это нашло отражение в предлагаемой поправке к закону "О защите прав потребителей".

На основании экспертизы лекарственных средств, препараты, на упаковке которых информация указана на азербайджанском, турецком, русском, английском, немецком, испанском, итальянском, французском и венгерском языках; лекарственные средства, на упаковке которых международное непатентованное наименование и наименование товарного знака указаны на латинице или кириллице, подлежат государственной регистрации. Их импорт, продажа и использование с информацией на указанных языках на упаковке будут возможны при включении в Государственный реестр лекарственных средств.

Инструкция по применению лекарственного средства на азербайджанском языке будет распечатана аптечной организацией на бумажном носителе по запросу потребителя, если эта инструкция не прилагается к лекарственному средству.

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