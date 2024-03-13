В Азербайджане предложено пересмотреть определение многодетной семьи

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предложено, как и в мировой практике, считать семьи, в которых больше трех детей, многодетными.

Как сообщает в среду Trend, об этом на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по труду и социальной политике сказал депутат Вугар Байрамов.

"Если мы сократим понятие многодетности с 5 до 3, это означает, что этим правом смогут воспользоваться 110 тысяч семей. То есть дети, проживающие в 110 тысячах семей, смогут получать социальные пособия. Надо пересмотреть определение многодетной семьи", - добавил депутат.

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