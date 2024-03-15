ФК "Карабах" вернулся в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - ФК "Карабах" вернулся в Баку после ответной встречи с "Байером" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на İdman.biz, самолет с командой приземлилась в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

Состоялась церемония встречи команды "Карабах", добившейся исторических результатов в Еврокубках. Команду приветствовали спортивное сообщество и представители СМИ.

Отметим, что "Карабах", забивший 4 гола лидеру немецкой Бундеслиги (2:2 в Баку и 2:3 в Леверкузене), не смог преодолеть барьер 1/8 финала, уступив с общим счетом 4:5.

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