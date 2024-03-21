Предотвращена попытка провоза в Азербайджан из Ирана крупной партии наркотиков (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 20 марта в 23:36 в результате бдительности пограничного наряда на служебной территории пограничного отряда "Горадиз" Погранвойск Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана была предотвращена попытка контрабанды большого количества наркотических средств из Исламской Республики Иран в Азербайджанскую Республику.

Об этом Trend сообщает в четверг со ссылкой на ГПС Азербайджана.

Как отмечается, в результате пограничных поисков на берегу реки Араз была обнаружена лодка. Во время осмотра лодки были обнаружены и изъяты 102 килограмма наркотических средств (89 кг 940 г марихуаны, 4 кг 660 г героина, 7 кг 400 г метамфетамина) и 8010 таблеток сильнодействующего вещества "метадон М 40".

По данному факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия, говорится в информации ГПС Азербайджана.

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