Сегодня "Карабах" может оформить чемпионство в Премьер-лиге Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Пауза в Премьер-лиге Азербайджана из-за матчей национальной сборной завершится сегодня.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на İdman.biz, тур начнется с матча в Габале, в котором сыграют «Габала» и «Нефтчи».

Команды располагаются на разных полюсах турнирной таблицы. «Черно-белые» борются за места, дающие право участвовать в еврокубках. Габала является аутсайдером. «Нефтчи» выиграл все 3 игры между командами в этом сезоне.

«Карабах» станет гостем «Кяпаза». Поскольку арена гянджинского клуба закрыта на ремонт, игра пройдет на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. Хотя «Карабах» является фаворитом матча, от команды Адиля Шукюрова ожидается серьезное сопротивление сопернику.

Азербайджанская Премьер-лига

XXVIII тур

28 марта

16:30. «Габала» - «Нефтчи».

Главный судья: Джавид Джалилов

Габалинский городской стадион

19:00. «Кяпаз» - «Карабах».

Главный судья: Рауф Джабаров

Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова