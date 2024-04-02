Названы документы, необходимые для работы в сфере такси в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Для получения пропускного удостоверения на пассажирские перевозки легковыми автомобилями такси юридические лица или индивидуальные предприниматели должны обратиться по ссылкеhttps://e-xidmet.ayna.gov.az/в Агентство наземного транспорта Азербайджана (АНТА).

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на АНТА, доступ к электронному сервису можно получить с помощью усиленной электронной подписи (SİMA, ASAN imza и т. д.), привязанной к VÖEN.

Для получения разрешения в АНТА подается заявление. К заявлению прилагаются следующие документы:

1. Копия выписки из государственного реестра юридических лиц, если заявитель является юридическим лицом, филиалом, представительством иностранного юридического лица (интегрируется из информационной системы "Электронное правительство)",

2. Копия удостоверения личности, если заявитель является индивидуальным предпринимателем (интегрируется из информационной системы "Электронное правительство)",

3. Копия свидетельства о постановке заявителя на учет в качестве налогоплательщика (интегрируется из информационной системы "Электронное правительство)",

4. Водительские права водителей соответствующих категорий (подкатегорий) (интегрируются из информационной системы "Электронное правительство)",

5. Свидетельство о государственной регистрации транспортных средств, которыми обладает юридическое лицо или индивидуальный предприниматель на праве собственности, пользования или аренды (интегрируется из информационной системы "Электронное правительство)",

6. Документы, подтверждающие прохождение специальной подготовки водителями легковых автомобилей такси;

7. Документы о возможности организации предрейсового осмотра технического состояния автотранспортных средств, предрейсового медицинского осмотра водителей или договоры с техническим пунктом или медицинским пунктом об использовании соответствующих услуг;

8. Свидетельство, подтверждающее прохождение метрологической поверки таксометра в легковых автомобилях такси (за исключением случаев, когда функции таксометра выполняются на программной основе);

9. Информация о результатах медицинского освидетельствования водителя;

10. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины в соответствии со статьей 18.5 Закона Азербайджанской Республики "О лицензиях и разрешениях" (представляется, если не выявлено недочетов в других документах, предусмотренных настоящей статьей).

Согласно закону "О государственной пошлине", государственная пошлина за пропускное удостоверение установлена в размере 125 манатов, а за пропускную карту - 25 манатов.

После получения пропускного удостоверения, юридические или физические лица могут подать заявку на получение пропускной карты, которая является приложением к разрешению на транспортные средства, которыми они владеют на правах собственности или аренды, без загрузки в систему каких-либо дополнительных документов.

В случае возможности получения документов и информации для получения пропускного удостоверения от соответствующего государственного органа (учреждения) через информационную систему "Электронного правительства" эти документы или информация не требуются от лица, подающего заявление. В случаях, когда доступ к таким документам или информации через информационную систему "Электронного правительства" невозможен, их представление запрашивается у соответствующего государственного органа (учреждения) на основании запроса с согласия заявителя или обеспечивается самим заявителем.

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