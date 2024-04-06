Спортивный специапист о выступлении азербайджанских борцов на олимпийском лицензионном турнире в Баку

БАКУ /Trend/ - Бывший главный тренер сборной Азербайджана по греко-римской борьбе Эльчин Джафаров прокомментировал выступление «классиков», которые не смогли завоевать лицензию на Европейском олимпийском лицензионном турнире в Баку.

Как сообщает Trend со ссылкой на İdman.biz, опытный специалист заявил, что команда выступила намного хуже своего потенциала.

«В ближайшие дни тренерский штаб обсудит причину такой ситуации. Естественно, что невозможно выиграть каждый бой. Но в любом случае в турнире, который проходит у тебя дома, должны были быть получены 1-2 лицензии. Это не очень хорошая ситуация для греко-римской борьбы и по этому поводу будет отчет. Наши борцы не показали свои способности. У них была подготовка на высоком уровне, тренировочные сборы, они были обеспечены всем», - сказал Джафаров.

Он затруднился дать прогноз по последнему лицензионному турниру на летние Олимпийские игры в Париже-2024.

«Ничего не могу сказать о соревнованиях, которые пройдут в Стамбуле, так как мои ожидания в связи с турниром в Баку не оправдались», - сказал Джафаров.

Отметим, что у азербайджанской сборной по греко-римской борьбе на счету пока 2 лицензии.

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