UNEC вошел в одну группу с университетами мира в международном рейтинге

UNEC, значительно улучшивший свои позиции в рейтинге, опубликованном международным аналитическим агентством в сфере высшего образования QS (Quacquarelli Symonds) в апреле 2024 года, вошел в одну группу с мировыми университетами и опередил другие университеты.

Так, UNEC, занимающий в рейтинге 351-400 места в сфере «Экономика и эконометрика», вошел в одну группу с университетами: Астонский университет Великобритании, Турецкий университет Сабанджи, Шанхайский университет Китая, Базельский университет Швейцарии, Катарский университет, Аева (В эту же группу вошли Айова) США, Кентукки (Кентукки), Южная Каролина, штат Флорида, штат Джорджия, Сиракузский университет.

Также, в указанном рейтинге UNEC опережает следующие университеты - США Луизиана, Калифорния Риверсайд, Вашингтонский государственный, Лестер Великобритании (401-450), Стамбульский (451-500), Хаджеттепе Турции, Линкольн США, Национальный университет Украины имени Тараса Шевченко (501-550).