Ниджат Абасов потерпел пятое поражение в Торонто и потерял шансы на место в "тройке"

БАКУ /Trend/ - В Торонто после дня отдыха возобновляется турнир претендентов по шахматам.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на İdman.biz, в 11-м туре азербайджанский гроссмейстер Ниджат Абасов встречался с Алирезой Фирузджой.

Встреча соперников в первом круге завершилась вничью, а в ответной партии Ниджат уступил на 24-м ходу. Для него это пятое поражение в Торонто, что означает потерю шансов на место в "тройке".

Ниджат Абасов занимает восьмое место, набрав 3 очка.

11-й тур

Алиреза Фирузджа - Ниджат Абасов 1:0

Видит Сантош Гуджарати - Ян Непомнящий 0:1

Рамешбабу Праггнанандха - Хикару Накамура 0:1

Доммараджу Гукеш - Фабиано Каруана 0,5:0,5

Турнирное положение

1. Непомнящий - 7 очков

2-3. Гукеш, Накамура - по 6,5.

4. Каруана - 6.

5. Праггнанандха - 5,5.

6. Видит - 5.

7. Фирузджа - 4,5.

8. Абасов - 3.

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