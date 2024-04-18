Ниджат Абасов потерпел пятое поражение в Торонто и потерял шансы на место в "тройке"

БАКУ /Trend/ - В Торонто после дня отдыха возобновляется турнир претендентов по шахматам.
Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на İdman.biz, в 11-м туре азербайджанский гроссмейстер Ниджат Абасов встречался с Алирезой Фирузджой.
Встреча соперников в первом круге завершилась вничью, а в ответной партии Ниджат уступил на 24-м ходу. Для него это пятое поражение в Торонто, что означает потерю шансов на место в "тройке".
Ниджат Абасов занимает восьмое место, набрав 3 очка.
11-й тур
Алиреза Фирузджа - Ниджат Абасов 1:0
Видит Сантош Гуджарати - Ян Непомнящий 0:1
Рамешбабу Праггнанандха - Хикару Накамура 0:1
Доммараджу Гукеш - Фабиано Каруана 0,5:0,5
Турнирное положение
1. Непомнящий - 7 очков
2-3. Гукеш, Накамура - по 6,5.
4. Каруана - 6.
5. Праггнанандха - 5,5.
6. Видит - 5.
7. Фирузджа - 4,5.
8. Абасов - 3.
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