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Руководство министерства здравоохранения Азербайджана почтило память выдающегося ученого, академика Зарифы Алиевой (ФОТО)

Общество Материалы 28 апреля 2024 11:51 (UTC +04:00)
Руководство министерства здравоохранения Азербайджана почтило память выдающегося ученого, академика Зарифы Алиевой (ФОТО)

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - 28 апреля исполняется 101 год со дня рождения выдающегося представителя офтальмологической науки Азербайджана, первого академика Национальной Академии наук Азербайджана в этой сфере, самоотверженного ученого, заботливого человека Зарифы ханым Алиевой, передает Trend.

В связи с этим руководство министерства здравоохранения посетило Аллею почетного захоронения.

Сначала были возложены цветы к могиле общенационального лидера азербайджанского народа, архитектора и созидателя современного, независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева.

Была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханум Алиевой, возложены венок и цветы к ее могиле.

Также возложены цветы на могилы выдающегося государственного и общественного деятеля Азиза Алиева и талантливого врача Тамерлана Алиева.

Исследования и выдающиеся успехи, достигнутые академиком Зарифой Алиевой, являются важным этапом в истории азербайджанской медицинской науки. Путь, открытый Зарифой Алиевой, прославившей азербайджанскую офтальмологическую науку в мире, с каждым годом расширяется. Ее богатое наследие и педагогическая деятельность многократно изучаются и становятся предметом ряда исследовательских работ.

Руководство министерства здравоохранения Азербайджана почтило память выдающегося ученого, академика Зарифы Алиевой (ФОТО)
Руководство министерства здравоохранения Азербайджана почтило память выдающегося ученого, академика Зарифы Алиевой (ФОТО)
Руководство министерства здравоохранения Азербайджана почтило память выдающегося ученого, академика Зарифы Алиевой (ФОТО)
Руководство министерства здравоохранения Азербайджана почтило память выдающегося ученого, академика Зарифы Алиевой (ФОТО)
Руководство министерства здравоохранения Азербайджана почтило память выдающегося ученого, академика Зарифы Алиевой (ФОТО)
Руководство министерства здравоохранения Азербайджана почтило память выдающегося ученого, академика Зарифы Алиевой (ФОТО)
Руководство министерства здравоохранения Азербайджана почтило память выдающегося ученого, академика Зарифы Алиевой (ФОТО)
Руководство министерства здравоохранения Азербайджана почтило память выдающегося ученого, академика Зарифы Алиевой (ФОТО)
Руководство министерства здравоохранения Азербайджана почтило память выдающегося ученого, академика Зарифы Алиевой (ФОТО)
Руководство министерства здравоохранения Азербайджана почтило память выдающегося ученого, академика Зарифы Алиевой (ФОТО)
Руководство министерства здравоохранения Азербайджана почтило память выдающегося ученого, академика Зарифы Алиевой (ФОТО)
Руководство министерства здравоохранения Азербайджана почтило память выдающегося ученого, академика Зарифы Алиевой (ФОТО)
Руководство министерства здравоохранения Азербайджана почтило память выдающегося ученого, академика Зарифы Алиевой (ФОТО)
Руководство министерства здравоохранения Азербайджана почтило память выдающегося ученого, академика Зарифы Алиевой (ФОТО)
Руководство министерства здравоохранения Азербайджана почтило память выдающегося ученого, академика Зарифы Алиевой (ФОТО)
Руководство министерства здравоохранения Азербайджана почтило память выдающегося ученого, академика Зарифы Алиевой (ФОТО)
Руководство министерства здравоохранения Азербайджана почтило память выдающегося ученого, академика Зарифы Алиевой (ФОТО)
Руководство министерства здравоохранения Азербайджана почтило память выдающегося ученого, академика Зарифы Алиевой (ФОТО)
Руководство министерства здравоохранения Азербайджана почтило память выдающегося ученого, академика Зарифы Алиевой (ФОТО)
Руководство министерства здравоохранения Азербайджана почтило память выдающегося ученого, академика Зарифы Алиевой (ФОТО)
Руководство министерства здравоохранения Азербайджана почтило память выдающегося ученого, академика Зарифы Алиевой (ФОТО)
Руководство министерства здравоохранения Азербайджана почтило память выдающегося ученого, академика Зарифы Алиевой (ФОТО)
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