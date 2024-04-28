Руководство министерства здравоохранения Азербайджана почтило память выдающегося ученого, академика Зарифы Алиевой (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 28 апреля исполняется 101 год со дня рождения выдающегося представителя офтальмологической науки Азербайджана, первого академика Национальной Академии наук Азербайджана в этой сфере, самоотверженного ученого, заботливого человека Зарифы ханым Алиевой, передает Trend.

В связи с этим руководство министерства здравоохранения посетило Аллею почетного захоронения.

Сначала были возложены цветы к могиле общенационального лидера азербайджанского народа, архитектора и созидателя современного, независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева.

Была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханум Алиевой, возложены венок и цветы к ее могиле.

Также возложены цветы на могилы выдающегося государственного и общественного деятеля Азиза Алиева и талантливого врача Тамерлана Алиева.

Исследования и выдающиеся успехи, достигнутые академиком Зарифой Алиевой, являются важным этапом в истории азербайджанской медицинской науки. Путь, открытый Зарифой Алиевой, прославившей азербайджанскую офтальмологическую науку в мире, с каждым годом расширяется. Ее богатое наследие и педагогическая деятельность многократно изучаются и становятся предметом ряда исследовательских работ.