Две футболистки сборной Азербайджана стали чемпионками Турции в составе "Галатасарая"

БАКУ /Trend/ - Две футболистки женской сборной Азербайджана стали чемпионками Турции.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на İdman.biz, женский ФК "Галатасарай", за который выступают Кристина Бакарандзе и Назлыджан Парлак, стал победителем Турецкой суперлиги.

Победитель сезона 2023/2024 определился в последнем туре. "Красно-желтые" выиграли у "АЛГ Спор" со счетом 2:0 и заняли первое место, набрав 71 очко.

Отметим, что "Трабзонспор" стал вторым (69 очков), а "Фенербахче" занял третье место (66 очков).

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!