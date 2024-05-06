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Две футболистки сборной Азербайджана стали чемпионками Турции в составе "Галатасарая"

Общество Материалы 6 мая 2024 12:21 (UTC +04:00)
Две футболистки сборной Азербайджана стали чемпионками Турции в составе "Галатасарая"

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend/ - Две футболистки женской сборной Азербайджана стали чемпионками Турции.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на İdman.biz, женский ФК "Галатасарай", за который выступают Кристина Бакарандзе и Назлыджан Парлак, стал победителем Турецкой суперлиги.

Победитель сезона 2023/2024 определился в последнем туре. "Красно-желтые" выиграли у "АЛГ Спор" со счетом 2:0 и заняли первое место, набрав 71 очко.

Отметим, что "Трабзонспор" стал вторым (69 очков), а "Фенербахче" занял третье место (66 очков).

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