Названо число пенсионеров в Азербайджане в возрасте 100 и более лет

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в мае 2024 года число пенсионеров в возрасте 100 и более лет составило 280 человек.

Об этом во вторник Trend сообщили в Государственном фонде социальной защиты Азербайджана.

Было отмечено, что 36 из них -мужчины, а 244 -женщины.

Напомним, что в качестве следующего шага в направлении роста пенсий с 1 января 2024 года все пенсии были повышены с индексацией на 11,2 процента в соответствии с годовым темпом роста среднемесячной заработной платы за предыдущий год.

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