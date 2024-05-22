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Названа дата старта продаж билетов на финал Кубка Азербайджана по футболу

Общество Материалы 22 мая 2024 14:04 (UTC +04:00)

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Стала известна ​​дата старта продаж билетов на финальный матч Кубка Азербайджана.

Как передает в среду Trend со ссылкой на İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба ПФЛ.

Билеты на матч "Карабах" - "Зиря" поступят в продажу с 25 мая в кассах "Liv Bona Dea Arena" и Республиканского стадиона имени Тофига Бахрамова.

Стоимость билетов составляет 5, 10, 15 и 50 манатов в зависимости от места.

Отметим, что матч, который состоится 2 июня, начнется в 20:00.

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